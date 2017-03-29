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3人登山迷路 度過驚魂一夜

登山迷路的3人已平安下山。（圖由警方提供）

2017-03-29  14:56

〔記者周敏鴻／桃園報導〕杜姓男子等3人28日上午相約前往復興區爬山，他們從紅河谷進入，想要攀登唐穗山卻迷路，當晚8點多打119求助，大溪警分局光華派出所副所長張興華，帶同巴陵消防分隊、林務局人員共6人前往救援，今天上午9點多順利找到3人，已帶他們平安返家。

36歲的杜姓男子與51歲的曹姓男子、林姓女子28日上午6點多，進入山區，卻因山區路況不熟而迷路，他們努力想自行脫困，但山區霧濃、入夜後視野更差，他們只好向外求助。

張興華等人入山搜尋，直到今天上午9點多，才在四稜溫泉對面山區找到度過驚魂一夜的杜男等3人，平安將他們帶回派出所休息後，因他們身體都無大礙，已自行返家。

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