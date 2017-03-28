東海又傳空污 居民聞味色變

文山掩埋場內堆積廢樹枝處，27日傍晚發生廢棄物自燃現象。（記者何宗翰翻攝）

2017-03-28 18:08

〔記者何宗翰／龍井報導〕「大肚山居民，被空污夾殺！」龍井區東海里因地勢較高，只要風向一變，遠從台中發電廠、中龍鋼鐵的廢氣，近到南屯的焚化爐、中科工廠的廢氣都聞得到，近期還有西屯區兩處空地非法燃燒廢棄物，昨天晚間南屯文山掩埋場廢樹枝自燃，又讓不少民眾家中污煙瘴氣，直到今天上午因風向改變，東海里才離開空污影響。

南屯區文山南巷的文山掩埋場內堆積廢樹枝處，昨天傍晚發生廢棄物自燃現象，市府環保局表示，起火原因初步研判為現場廢樹枝堆積，現場木材堆積眾多，加上近日下雨，水氣導致微生物分解木頭過程中產生沼氣，前天氣溫上升引發自燃與悶燒；消防局昨天持續灌救撲滅火勢，也配合環保局開挖土堆注水降溫，避免再度復燃。

東海里里長陳玉華表示，掩埋場內是從104年以來累積颱風掃落的樹枝，24日就曾悶燒過，27日又開始燒起來，整個東海里夜間都籠罩在煙霧當中，不少民眾將家中窗戶先暫時打開，直到今天上午火勢控制，風向往市區方向吹，結果房子裡都仍留下類似燒稻草的味道。

陳玉華說，東海里因地理位置特殊，吹南風可以聞到文山焚化爐，之前工業區有印刷廠晚上偷排放化學物質，也都聞得到，吹西北風也有中科、台中發電廠的味道，目前中科管理處有放置監測系統在里內，每個月會定期來察看，台中發電廠因為煙囪比較高，山下居民其實比較沒感覺，反而是山上居民感受強烈。

除了「定期排放」的空污外，近來西屯區也有2起非法燃燒廢棄物的案例，陳玉華說，一起發生在去年12月底，一處堆置廢棄模版的空地，挖了4個大坑，每到晚上就會燃燒廢棄物；農曆年前則有過去台糖開發案的地，內部有大批玻璃纖維及汽修廢棄的塑膠皮悶燒，上頭則以建築廢棄物掩蓋。

陳玉華說，居民長期飽受空污毒害，已經忍無可忍，「219反空污找藍天大遊行」時曾自組「大肚山火大隊」參加，現在只要一聞到味道，就有人會主動立即向環保局通報；其實每晚氣壓沈降，山上看下去整個台中盆地像個冒煙的污水池，除了幾棟特高大樓外，整個城市都籠罩在髒空氣中，「裡面住那麼多人，每次想到頭皮都會發麻！」

東海里民自組「大肚山火大隊」參加「219反空污找藍天大遊行」。（東海里長陳玉華提供）

西屯區一塊台糖開發案的空地，農曆年前發生大量玻璃纖維及汽修廢棄的塑膠皮悶燒的空污事件。（記者何宗翰翻攝）