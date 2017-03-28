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抽菸互看不順眼？ 黑幫帶小弟伴讀課堂大亂鬥

2017-03-28  16:29

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市私立南華高中去年爆發黑道在課堂上持刀傷人案件，涉嫌持皮帶刀捅刺劉姓男同學的鄭姓嫌犯，與劉男一夥人在上課前因抽菸問題起口角，兩派人馬竟在教室內上演全武行；台北地檢署勘查教室內監視器畫面，認定鄭男涉持刀傷人，今天依重傷害未遂罪將鄭男起訴；施姓、溫姓同夥則依傷害罪起訴。

檢方調查，去年9月10日南華高中呂姓、施姓學生首次到校上課，並帶著鄭姓嫌犯等人「旁聽」，呂男上課前因抽菸問題，與另一派劉姓人馬起口角，引爆兩派人馬激烈肢體衝突。

檢方勘查教室內監視器畫面發現，爆發衝突的當下，教室內桌椅齊飛，屬於劉男一夥的葉姓男學生，拿出折疊刀作勢威嚇；呂男一夥的鄭男則抽出皮帶刀，一刀刺向劉男的右腰；因雙方都曾亮刀互嗆，到案後均互控對方恐嚇。

鄭男應訊時承認因吸菸問題，才與劉男一派起衝突，但否認有幫派背景；檢方勘查監視器畫面後，認定鄭男涉行兇罪證明確，依重傷害未遂罪將他起訴；至於雙方互控持刀恐嚇的部分，考量雙方爆發衝突當下，均未曾因害怕而退縮，所以不構成。

此案爆發時，媒體曾報導呂男一夥人在教室內調戲英文女老師，並要女老師「過來坐大腿」，雙方疑似為此才爆發口角；據悉，呂男一夥人應訊時均否認調戲女老師；南華高中也曾表示，當時學生並未說出「過來坐我大腿」等語，只是跟老師開玩笑、說些較戲謔的語言，但沒有調戲問題。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

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  • 圖為警方將涉嫌鬥毆的男子送辦情形。（資料照，記者王冠仁翻攝）

    圖為警方將涉嫌鬥毆的男子送辦情形。（資料照，記者王冠仁翻攝）

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