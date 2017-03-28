典型在夙昔！黨旗市旗覆棺 民主前輩何春木出殯

何春木棺木上，依序覆蓋民進黨旗與台中市市旗。（記者張瑞楨攝）

2017-03-28 15:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕享壽96歲的民進黨大老、前國策顧問何春木，今天上午舉辦告別式，包括前總統呂秀蓮等同時代的政治菁英，都趕赴靈堂見最後一面，中午由台中市政府文化局長王志誠、民進黨中央黨部副秘書長卓榮泰，主持台中市旗與民進黨黨旗的覆棺儀式，台中市長林佳龍致詞時推崇何春木，是「哲人日已遠，典型在夙昔」。

有「黨外戰將」等美譽的何春木本月13日辭世，今天上午9時起公祭，追思人潮擠滿會場，其擔任市議員的兒子何敏誠說，父親一再告誡「從政要清廉，服務要勤快」，雖參選四次台中市長皆未如願，但仍抱持「成功不必在我」，只期待台中市能成為進步的國際城市，父親已化成清風，但其反威權的個性，精彩燦爛的一生，是留給後世最美好的遺產。

林佳龍則說，「春木仙」是他學習的前輩，走過二二八事件的浩劫，歷經1960年代的雷震的「自由中國」事件，一直到1979年的美麗島事件，以及1986年民進黨成立，「春木仙」無役不與，曾擔任四屆市議員與三屆省議員，在賄選橫行的年代，「春木仙」的清廉成為政壇佳話，「四十年議壇戰將，一世人關懷鄉土」，從政精神是台灣政治人物的標竿，更是「哲人日已遠，典型在夙昔」。

何春木是民進黨創黨黨員，台中市黨員證序號2，僅次醫學博士張深儒，今天的告別式中，與他同時代的政壇前輩，包括前副總統呂秀蓮、前彰化縣長周清玉，以及他曾提攜的晚輩，包括立法院長蘇嘉全、張廖萬堅與黃國書等立委，紛紛趕來送他一程，中午則由民進黨中央黨部副秘書長卓榮泰與4名中市黨部歷屆主任委員，以及台中市政府文化局長王志誠等5名市府局長，依序主持民進黨黨旗與台中市市旗覆棺，為他的一生劃上句點。