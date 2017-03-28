巡邏箱也有休息亭 警察一見揪感心

2017-03-28 12:59

〔記者陳燦坤／雲林報導〕巡邏箱也有休息亭，雲林縣水林鄉民眾為方便員警雨天簽到，最近將報廢的電源箱焊接成巡邏箱，同時以鋼板搭設一座休息亭，可以遮風蔽雨，也不擔心簽到簿淋濕，員警看到覺得相當窩心。

北港警分局蔦松派出所轄區近來多了一座造型特殊的巡邏箱，箱子不僅有手動開關，還有一座休息亭；蔦松派出所長陳群松表示，巡邏箱位在轄內車禍防制點，熱心民眾發現員警每天需簽到，若是天候不佳，冒雨簽到相當不便，民眾便想辦製作休息亭與巡邏箱。

陳群松稱許民眾想法很實用，以報廢電源箱製作的巡邏箱可防止簽到簿被雨淋濕，箱子頂端如同一個小平台，方便員警簽到，派出所看到這座休息亭與巡邏箱都感到很窩心，認為是對他們工作的肯定。