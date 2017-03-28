| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國三隧道貨車撞壁全毀 駕駛受困緊急救援
 首頁 > 社會

挪用桂冠公司370萬公款 業務員公園上吊亡

2017-03-28  12:43

〔記者余衡／新北報導〕50歲郭姓男子疑不堪財務壓力，昨天中午被人發現在新北市鶯歌區一處公園內以童軍繩上吊身亡，警、消人員到場時他已氣絕多時，警方在他身上找到一封存證信函，顯示郭男疑因挪用桂冠公司公款370萬元，即將面臨法律追訴因而輕生，他在遺書寫下盼別追究妻兒，令家人不勝唏噓。

據了解，從事食品業務員工作的郭男，近年疑連續挪用公款，日前公司發現後寄發存證信函，告知郭男需清償所侵占的款項，否則公司只好採取法律行動，郭男可能因此想不開尋短。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧可樂燒子排
法式點心✧沙漠玫瑰
異國菜✧北越炸春捲
葡萄酒入菜有４招！
轉寄

標題：挪用桂冠公司370萬公款 業務員公園上吊亡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月28日‧星期二‧丁酉年三月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.