挪用桂冠公司370萬公款 業務員公園上吊亡

2017-03-28 12:43

〔記者余衡／新北報導〕50歲郭姓男子疑不堪財務壓力，昨天中午被人發現在新北市鶯歌區一處公園內以童軍繩上吊身亡，警、消人員到場時他已氣絕多時，警方在他身上找到一封存證信函，顯示郭男疑因挪用桂冠公司公款370萬元，即將面臨法律追訴因而輕生，他在遺書寫下盼別追究妻兒，令家人不勝唏噓。

據了解，從事食品業務員工作的郭男，近年疑連續挪用公款，日前公司發現後寄發存證信函，告知郭男需清償所侵占的款項，否則公司只好採取法律行動，郭男可能因此想不開尋短。

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