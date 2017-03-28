小燈泡媽提案：嚴懲執法人員違反偵查不公開

2017-03-28 08:50

〔記者項程鎮／台北報導〕全國司改會議第一組上午召開會議，小燈泡媽媽王婉諭，前中國時報記者、台大新聞所機受林照真，教授張文貞和檢察官姚崇略等人今天在會中聯名提案，希望嚴懲違反偵查不公開的司法人員，王婉諭等人並希望檢警對於執法人員的升遷，不該只從破案和媒體曝光度考量，應考量他們實際保障人權成效。

司法院書面答覆表示，法務部擬定的「偵查不公開作業辦法」已明確規範檢警辦案時，得適度公開或揭露案件，建議可具體指出那些個案違反偵查不公開，沒有被追究刑事和行政責任，才能修正；法務部認為，現行規定已能充分保障被告防禦權。