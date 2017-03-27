偷iPhone跳樓斷腿 糗賊「跳進」通訊行銷贓

2017-03-27 12:40

〔記者余衡／新北報導〕新北市板橋區兩間電信門市，日前接連遭小偷光顧竊取45支iPhone 7手機，經轄區海山警分局積極偵辦，昨天在新竹高鐵站逮捕準備搭車北上的36歲男子陳智豪，警方辦案過程中調閱相關監視器，發現陳男行竊時為了快點逃離現場，竟然冒險從2樓跳下逃生，差點壓傷把風同伙還摔斷自己右腿，跳進通訊行銷贓的糗樣令人噴飯。

海山警分局調查，陳男本月中與1名同伙連續侵入位於文化路及中山路的連鎖電信門市，共偷走要價百萬元的45支iPhone 7新款手機，警方獲報後發現犯案手法與今年初台北市內湖1間手機行遭竊案雷同，並從現場遺留的鐵橇上採得因竊盜案遭通緝的陳男指紋，隨即循現展開追捕。

辦案人員調閱相關監視器，發現兩人動作熟練迅速，但行竊中山路電信門市時，因觸動警鈴深怕保全趕抵，陳男竟冒險從店家隔壁民宅二樓逃下逃逸。自己則冒險學動作片直接從2樓跳下，過程中他不但摔斷自己右腿，還差點壓傷把風的同伙，隨後入住西門町附近旅舍，「掰咖」的他急著銷贓，還用跳的趕往附近通訊行，事後陳男與同伙分道揚鑣躲往新竹竹北一帶避風頭。

警方昨天在新竹高鐵站埋伏，趁陳男要搭車北上時一舉將他逮捕，當場在他身上查扣贓款7萬5千元，並搜出安非他命4包及吸食器1組，全案訊後依竊盜、毒品罪移送法辦，並依竊盜通緝解送歸案。

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