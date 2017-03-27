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好衰！2少麥當勞買餐被砍傷 原來是砍錯人…

2017-03-27  11:20

〔記者曾健銘／新北報導〕有夠衰！新北市蘆洲區16歲林少、劉少，昨日下午騎機車與另外4名友人準備到淡水老街，一行人中途停在五股區成泰路上的麥當勞買餐點飲料，孰料，林、劉2人一下車突遭一群惡煞持刀追砍，2人閃避不及被砍得遍體鱗傷，警方事後循線逮捕涉案的20歲張男、25歲湯男，2人才坦承是「砍錯人」。

蘆洲分局表示，昨日下午近5時許接獲民眾報案，指稱五股區成泰路的麥當勞有人聚眾打架，警方緊急出動快打部隊，發現麥當勞外聚集大批青少年，但未發現打架事件，經警方抄收身分資料後將一行人勸離，孰料，一小時後又接到報案指稱，同個地點有人遭砍傷，警事後循線逮捕涉案的張、湯2人。

偵訊時張、湯供稱，日前與五股區另派人馬起有過不愉快，雙方邀約昨日下午4點在麥當勞談判，他們為了助陣也帶著西瓜刀、棍棒到場，孰料到場後對方不見蹤影；1小時後又返回現場找人，才誤認林少一行人是仇家，一下車就打人。

警方表示，經查林少、劉少2人全身有多處刀傷，所幸經包紮治療後都已出院，目前先依殺人未遂罪嫌將張、湯2人函送法辦，後續將擴大調閱監視器畫面追查其他涉案人到案。

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  • 一行人在大街上持刀砍人，驚險場面全被路口監視器拍下。（記者曾健銘翻攝）

    一行人在大街上持刀砍人，驚險場面全被路口監視器拍下。（記者曾健銘翻攝）

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