分局長怎可「青采」？唔係啦！是姓蔡啦！
2017-03-27 11:11
〔記者陳鳳麗／南投報導〕台南市麻豆警分局長蔡進閱，拜訪地方仕紳時因為國台語穿插，產生不少趣味，其中打電話到某代表家中，他以國語自我介紹「新來的分局長姓蔡」，對方聽成「分局長青采」，不悅地用台語回「做分局長怎可青采？」。他把趣事PO在臉書，昔日服務草屯的舊識紛留言，要他去上國、台語正音課。
蔡進閱的國台語穿插產生的「對檔」（剛好）的趣味不只「青采」（隨便）一件，他說，拜會某仕紳，見到該地方人士的女祕書，他客氣地說「幸會幸會」，該仕紳驚訝地問：「你太厲害了！怎知她叫杏惠？」。
還有一次蔡進閱跟某地方人士聊天，說到「有夠敖」，對方回應：「你好厲害！老婆和我一個肖狗一個屬猴！」。
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