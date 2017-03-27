拆高架梁柱鋼模出意外 基隆傳1死2傷

死者從約20米的高處跌落。（記者吳昇儒攝）

2017-03-27 10:02

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市月眉路上施作的道路拓寬工程今日上午發生3名外籍勞工從梁柱跌落意外，其中1名工人頭顱當場破裂死亡，另2名傷者送醫救治後，救回一命。基隆市政府工程處人員到場檢視，初步勘查，認為是3名死傷者在拆除梁柱鋼模時不慎，才會發生連人帶施工台基座一起掉落，詳細原因及3人身分，目前在釐清當中。

救護人員趕抵現場時，發現身穿黑色衣服的勞工頭顱破裂流出鮮血，明顯死亡；1名傷者受到輕傷，另1名則無生命跡象，目前已恢復呼吸心跳，但傷勢嚴重，仍在搶救中。

警方初步調查，梁柱高度約達20米高，死者站在最上層跌落時，受到撞擊身亡，3名勞工身分已連繫雇主協助查證。

相關影音