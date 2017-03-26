國軍嫖完又搶應召女 警民夜市逮人影片曝光

2017-03-26 22:45

〔記者黃旭磊／高雄報導〕陸軍6軍團工兵花3千元與泰籍應召女交易，完事後當街搶劫被捕，警掩飾搶嫌身份遭拆穿。

陸軍6軍團53工兵群橋樑營裝備連一兵王嫌（29歲，竊盜、公共危險、過失傷害），本月19日透過微信與泰籍提女（26歲）約定於左營區性交易，提女以自由行名義來台賣淫，2人完事後到賓館附近瑞豐夜市吃晚餐，王嫌竟將提女拖倒在地，搶走皮包內現金5421元。

提女當時於南屏、新勝路口拉住王嫌並呼救，熱心路人侯姓及鄭姓男子見狀，將王嫌摔倒、壓制在地，轄區新莊所員警趕至逮人。

警方事後強調王嫌「失業缺錢」，不過，陸軍卻在下午公開王嫌身分，強調王姓士兵於休假期間涉與女子從事性交易，並搶奪其皮包，將召開懲處人評會檢討汰除。

陸軍第6軍團指揮部表示，所屬第53工兵群王姓士兵將依「刑懲併行」原則，召開懲處人評會，檢討汰除，另援引為案例，強化官兵法紀教育及掌握官兵營外動態，確維部隊紀律與純淨。

左營警方晚間表示，考量國家行政一體、整體形象，善意隱瞞嫌疑人身份，並非刻意隱瞞。

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