司改會議》陪審制是「夢中情人」 他們都想推行
2017-03-26 00:43
〔記者吳政峰、陳慰慈、項程鎮／台北報導〕司法改革國是會議第四分組25日第一次增開會議，與會委員、台灣陪審團協會理事長張靜認為引進陪審團制度，才能找回民眾對於司法的信賴，且成本不一定較高，反可能因為只有一審而降低成本。
外界質疑陪審制可能拖垮國家財政，張靜解釋，參審或現行體制的訴訟程序，同一案件可能面臨多次更審，耗費司法資源與金錢成本，但陪審團僅就事實認定有罪或無罪，只有一審，兩相比較，陪審制不一定比較花錢。
張靜說，司法院提案引進參審，人民跟法官一起參與審判，會出現參審員有意見，卻不敢挑戰法官，最後又淪為現行制度，人民等同被拉去背書而已，但陪審就沒有這個問題。
司法改革基金會執行長高榮志認為，如果參審跟陪審只能選一種，他會選擇陪審，因為它是很多人的「夢中情人」。
高榮志表示，陪審制有三大優點，第一、能維護法院公平，法官不會公親變事主；第二、人民和法官分工分離，人民是主角，法官退居第二線，成為引導角色；第三、人民不懂法院，但他們要下判決，所以法庭活動將更貼近民眾、口語化，檢察官舉證責任也被要求要提高。
高榮志指出，參審制可能產生權威效應，亦即法官具有專業法學知識，讓其他參審員不敢質疑，只會乖乖服從，但陪審制將法官隔離在陪審員外，無此問題。
高榮志建議，實施陪審制先不要讓人民參與量刑，因量刑如無專業，會像「定價」，較危險。
律師尤伯祥認為，人民目前對法官普遍不信賴，並無引進參審的條件，以德國為例，參審員充其量是花瓶。
尤伯祥說，陪審制讓不同領域的人進來法院參與審判，透過說服與交流，強迫思考，深化到社會上，才能重振司法威信。
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