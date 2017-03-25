男罵父「要把你氣死」 法官：不孝不能分遺產
2017-03-25 20:36
［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市曾姓男子多次辱罵父親「要把你氣死」、「兒子都不管，做什麼父親」、「早一天窮死最好」、「早一天去作乞丐」、「早死早好」等，曾被父親提告判拘役，曾父2年多前臨終前囑咐家人遺產不給他，曾男一再爭取、吵鬧，曾母向法院提出繼承權不存在之訴，桃園地院法官認為曾男在父親生前多次辱父、不孝，判決繼承權不存在。
曾男出庭時辯稱，他雖然多次辱罵父親，但後來和父親有修補關係，也會帶父親去醫院看病，爸爸留下上千萬的遺產，他應該有繼承權。
不過，多名親人證稱，曾父生前指責兒子不孝，確曾說過「遺產不給他」等話，法官認為曾男侮辱父親情節重大，父親臨終交代「不得繼承」，判決繼承權不存在，不能分遺產。
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