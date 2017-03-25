屏縣海神宮瀑布 1男子溺斃
2017-03-25 17:39
〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣三地門鄉青山村海神宮瀑布，今天（25日）傳出溺水事件，1名男子被消防人員救上後已無生命跡象，送醫仍不治，男子身份還在調查中。
屏縣消防局表示，今天上午11時40分許，接獲報案於三地門鄉青山村海神宮瀑布，有民眾溺水，立即派遣三地門、高樹消防分隊共4車11人前往搶救，12時32分許將溺者（男性，大約40歲）打撈上岸。
消防局指出，男子當時已無呼吸心跳，運送下山後，由救護車於下午1時34分送至高樹大新醫院急救，1時42分宣告死亡。
警方初步調查，死者為年約40歲的涂姓男子，被救起時手、腳纏有魚網，疑似抓魚不慎溺水，但確實原因還要進一步調查；事發地點在海神宮入口上游約300公尺處，該處有深潭，男子應為獨自1人，發生意外時有遊客發現協助報警。
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