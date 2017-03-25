駕山貓墜溪底河床 工人救出已死亡

2017-03-25 12:54

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣溪口鄉游西村潭肚寮堤防段，今天中午12時許發生工安意外，一名駕駛「山貓」修築橋梁的工人連人帶車墜入約10公尺溪底河床，駕駛被救出已死亡，事故原因由警方調查中。

縣消防局獲報派潛水人員至1公尺的溪水中搶救駕駛，經20多分搶救，剛剛才被受困的駕駛救出。（13：30更新）