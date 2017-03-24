擁92kg安毒嫌上次請回這次押 法院這樣說...
2017-03-24 19:07
〔記者陳慰慈／新北報導〕被起獲擁有92.14公斤安非他命，且打算走私毒品至日本的犯嫌徐聖傑，7日遭新北地檢署聲押禁見，不料新北地院卻裁定無保請回，徐男隨即變裝潛逃，警方21日才將他再次逮捕，徐男另因施用毒品被判刑7月確定，因此先將他發監執行，今天下午5時重開羈押庭，法官晚間6時許裁准收押。
新北地院表示，徐男坦程運輸毒品未遂犯行，犯嫌重大，加上本案2名黃姓共犯，其中一名雖已收押禁見，但另一名為諭知具保並限制住居、限制出境、出海，加上本案還有更高階層共犯未到案，又徐男供稱，曾打電話要黃姓共犯聯絡該名高階層共犯，考量徐男與該名高階層共犯具有上下服從關係，兩人恐有勾串之虞，此種危險不因被告另案入監執行即不存在，認為本案確有勾串之虞，因此裁准羈押禁見。
警方6日在新北市新莊區一處倉庫，查獲9組金屬電磁模具內，藏有180包安毒，重達92.14公斤，現場逮捕28歲徐聖傑及妻黃意霖，追查發現徐找黃子耀、黃昱晟兩名無毒品前科友人負責報關，計劃走私毒品至日本，兩黃並先赴日準備接運。
徐聖傑夫妻7日下午移送新北地檢署複訊，徐妻1萬元交保，徐被聲押禁見，但新北地院裁定無保請回，檢方提出抗告，並核發拘票，徐男原有一件施用毒品案於去年12月已判刑7月確定，檢方於7日發布通緝，因此21日徐男落網後，即先將他發監執行。
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