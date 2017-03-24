| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

運將疑似毆妻致死 畏罪喝農藥自殺不治

2017-03-24  14:29

〔記者林嘉東／新北報導〕57歲賴姓計程車司機，21日報警稱，50歲謝姓妻子躺在沙發上不醒人事，未料妻子隔天竟因腸子破裂不治，檢警懷疑賴涉有毆打妻子致死的重嫌，昨相驗後，賴疑畏罪喝農藥自殺不治。

57歲賴姓運將21日報案稱，他返家發現，謝姓太太躺在客廳沙發上不省人事，經金山醫院發現，謝婦身體有多處瘀傷、腸子甚至破裂，轉往台大醫院急救，隔日仍因敗血症不治。

檢警昨天到運將位於新北市金山住處勘查發現，賴平日與太太同住，現場也無打鬥痕跡、破壞也無門窗跡象。

由於先生是唯一發現人、又與太太同住一處，昨天疑似喝農藥自殺後，被友人發現送醫後不治。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 賴姓運將疑似毆妻致死，畏罪自殺喝農藥不治。（記者林嘉東攝）

    賴姓運將疑似毆妻致死，畏罪自殺喝農藥不治。（記者林嘉東攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 喝農藥 夫妻 毆打致死 自殺
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧香蒜鱈魚排
好下飯✧麻油松阪豬
鐵鑄鍋料理能補鐵？
低脂奶奶泡更綿密？
轉寄

標題：運將疑似毆妻致死 畏罪喝農藥自殺不治


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月24日‧星期五‧丁酉年二月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.