運將疑似毆妻致死 畏罪喝農藥自殺不治

2017-03-24 14:29

〔記者林嘉東／新北報導〕57歲賴姓計程車司機，21日報警稱，50歲謝姓妻子躺在沙發上不醒人事，未料妻子隔天竟因腸子破裂不治，檢警懷疑賴涉有毆打妻子致死的重嫌，昨相驗後，賴疑畏罪喝農藥自殺不治。

57歲賴姓運將21日報案稱，他返家發現，謝姓太太躺在客廳沙發上不省人事，經金山醫院發現，謝婦身體有多處瘀傷、腸子甚至破裂，轉往台大醫院急救，隔日仍因敗血症不治。

檢警昨天到運將位於新北市金山住處勘查發現，賴平日與太太同住，現場也無打鬥痕跡、破壞也無門窗跡象。

由於先生是唯一發現人、又與太太同住一處，昨天疑似喝農藥自殺後，被友人發現送醫後不治。

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