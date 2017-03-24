長安西路都更案強拆挨告 林洲民：我不是演員
〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長安西路都更案因公安疑慮，昨由台北市政府進場拆除。不同意戶張姓屋主憤而以5大罪狀，按鈴控告都市發展局長林洲民。為此，林洲民昨深夜在臉書發文稱，「我，不是個演員；我是個公務員」，又於今天上午11時召開記者會強調，全案從公告更新單元到事業及權利變換計畫公告核定實施，這5年2個月的過程中，張姓屋主完全沒有提出不同意，因此他從都市更新的角度來看，絕對不是不同意戶。
都市更新處長方定安指出，該起民辦都更案，在2010年10月公告更新單元，並於2015年12月完成事業及權利變換計畫公告核定實施，中間有4個時間點，包括自辦公聽會、公辦公聽會、聽證會及公告核定後法定2個月的提出異議期間，張姓屋主未出席任何公聽會，僅出席過聽證過，但沒表達意見，換句話說，張姓屋主沒有提出任何對權利變換的異議，也沒有提起任何行政訴訟。
方定安也說，張姓屋主擁有的4、5樓層，依照謄本所記載的權利價值，經過公部門及審議會的估價師認定，就是2380萬元，至於張姓屋主講的1.2億元、8千8百萬元或7千萬元，不管如何陳述，公部門決議結果就是2380萬元，張姓屋主可以選屋也可以選更新後的價值。
林洲民補充申明，「不同意戶」這4個字，完全不適用於張姓屋主，因為他在5年2個月的公告過程中，沒有以任何口頭或文字提出不同意。
林洲民說，該起事件是一棟危險建築，坐落在人煙密集的市區，這是天大地大的威脅，市府基於公共安全，花了20天時間，用破紀錄的程序速度，將危樓拆除完畢，但還是不夠快。
建築管理工程處補充說明，市府在發現建築工程有違反或妨礙公安情況下，要求建商儘速將公安排除，但建商因在訴訟中無法排除，所以由市府依照建築法58條跟行政執行法29條規定，代履行拆除，所有過程都是依法行政。
另就張姓屋主提告一事。林洲民說，張姓屋主並非針對都發局長，而是針對他林洲民個人提告，他覺得很遺憾，且這是對所有公務人員的威脅，公務人員執行公務，做該做的事情，卻有人對公務人員個人提出刑事訴訟，往後他離開北市府後，這個官司仍會跟著他個人一輩子，這個企圖他無法接受，除了針對他個人外，也是對所有同仁人格上的侮辱。
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