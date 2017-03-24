同性婚後 祖先是「考考」還是「妣妣」？ 邱太三被問倒

2017-03-24 10:42

〔記者項程鎮／台北報導〕法務部長邱太三上午在憲法法庭指出，若推動同性婚姻而修改民法的一男一女婚姻制度，將會衝擊其他法律，例如祭祀公業條例和刑法通姦罪等相關法律，邱太三還以自己為例表示，過年和家族聚餐時，同席長輩提到，推動同性婚後，未來同性婚的祖先牌位應該是「考考」還是「妣妣」（傳統上，尊稱已逝父親為「考」，已逝母親為「妣」）？

邱太三表示，大法官以往做出的憲法解釋，大多認為婚姻應該是一夫一妻制，目前社會上贊成和反對同性婚姻者還未達成共識，如直接修改民法，可能會衝擊社會秩序和社會公益。

不過本案釋憲聲請人祁家威的律師認為，她看不出來以往的大法官解釋，哪一部分是贊成婚姻是一夫一妻，律師強調，推動同性婚是「我站起來了，沒有人要因此倒下」。