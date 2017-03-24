科技人也要學CPR 竹縣CPR教學前進科技園區
2017-03-24 10:19
〔記者廖雪茹／新竹報導〕路上有人倒地，你敢不敢幫他做心肺復甦術（CPR）？新竹縣消防局表示，許多民眾因為擔心技術不好、把事情搞砸，而不敢出手救人；為了推廣全民CPR，消防局救護教官團隊前進台元科技園區，為忙碌的工程師們，傳授正確的急救知識與技術。
「時間到了沒」、「手好痠喔！」為了讓工程師學員體會按壓CPR的感覺，消防局出動CPR品質訓練機，模擬體重50到70公斤成年人的胸廓厚度和硬度，讓學員依序操作；但不到1分鐘，現場已經哀鴻遍野，紛紛表示太累了，沒有力氣再繼續壓下去。
消防局救護教官廖奕棋表示，按壓CPR的口訣是「用力壓、快快壓、胸回彈、莫中斷」，「用力壓」指的是按壓深度5到6公分，約成人躺下後胸廓厚度的3分之1，「快快壓」是速率每分鐘100到120下，「胸回彈」和「莫中斷」代表每次的按壓都要讓胸廓回到原點，開始按壓後就不要停止。
廖奕棋說，按壓CPR會感到疲累，大多是因為操作姿勢不正確，標準動作是用身體的力量往下壓，但不少人會以手腕施力，以致於不到1分鐘就氣喘如牛，而手臂未伸直、手掌未固定、位置不正確等，也都會影響CPR按壓的品質。
經過2小時的訓練，多數學員都能完成標準的CPR流程。活動結束前，現場詢問工程師，見路倒民眾，願意幫忙做CPR的比率竟不到1成；但若是倒下的人是同事，幾乎所有人都願意出手救手。
消防局表示，民眾若想學CPR，只要滿3人以上事前預約，各地消防分隊每週六都可開班，請大家多加利用。
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