女學生跌下公車遭輾斃 家屬不滿監視器被公布

就讀基隆市國中三年級女學生搭基隆客運返家時，公車後車門開啟，導致她摔落車下慘遭輾斃。（記者林嘉東翻攝）

2017-03-24 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕住在新北市瑞芳區大寮街的蘇姓國中女生，昨搭基隆客運時因後車門打開，使她跌落遭輾斃，當時車上的監視器也拍到畫面，但家屬不滿車內錄影帶曝光，造成外界看圖說故事，把過錯推在另名女學生身上，他們認為要還女學生公道。

有媒體報導，事發當時蘇女與同學打鬧，蘇女的同學疑似在當時推了她一把，側門在碰撞後被順勢打開，蘇女跌落後，當場就被公車輾斃。

《聯合報》報導，家屬不滿外界稱蘇女與同學在車上嬉戲打鬧才釀禍的說法，強調是車速過快，遇上大轉彎，離心力把人拋出去。家屬指出，車門打開，差一點連妹妹也掉下去，兩個姐妹如果同時走了，叫家人怎麼辦？

不過看過公車內監視器的瑞芳分局交通分隊長陳等揚昨晚指出，當時公車上有3名女同學打鬧推擠，其中一名女同學把蘇女推到車門旁邊，蘇手抓在握把上，接著門打開，蘇女就掉落車外。