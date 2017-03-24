同性婚姻釋憲案言詞辯論 護家盟：大法官勿當歷史罪人

同性婚姻釋憲案今進行言詞辯論，警方如臨大敵，一早即在司法院前佈署大批警方，防止不同立場團體有衝突意外。（記者楊國文攝）

2017-03-24 09:01

〔記者楊國文／台北報導〕憲法法庭今召開同性婚姻釋憲案的言詞辯論，傳出挺同、反同團體將齊聚司法院前表達立場，讓警方嚴陣以待，護家盟秘書長張守一上午8時指出，釋憲議題已預設立場，不公平且不公正，也逾越大法官權限，且侼離民意，呼籲大法官應拿出勇氣和風骨，而非留下污點的歷史罪人。

針對大法官邀請6位學者作為鑑定人，也提出書面報告，但護家盟認為，鑑定人提供大法官相關法理見解，非常重要，至少正反意見應勢均力敵，令人遺憾的是，沒有半個反對者。護家盟說，台灣憲法學者很多，司法院未公開徵求，也不邀護家盟的代表，完全不公正，此外，護家盟也認為，鑑定人也提出大法官會議無權進行的專法建議，違背鑑定人的權職範圍。

相關影音