基隆早餐店兇殺案 鄰居：老闆兼做直銷開保時捷

2017-03-24 07:25

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市一家早餐店劉姓老闆今狠心持刀殺母女後，割頸自刎，目前3人送醫。

鄰居指出，劉男除了賣早餐，還有投資直銷事業，收入頗豐，2年前才添購一輛BMW汽車，今年又換240多萬保時捷Macan。

鄰居說，劉男對經營直銷很有興趣，上午賣早餐，下午在店內開投資說明會，吸引不少年輕下線跟著做。

鄰居也透露，劉男近來常出國旅遊，早餐店很少開。鄰居懷疑劉男一早與太太起爭執，可能與此事有關。

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