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不當老師當警察 美女巡官當選全國模範青年

雲林縣警察局秘書科巡官的林丹淇獲選全國模範青年。（記者廖淑玲攝）

2017-03-23  19:08

〔記者廖淑玲／雲林報導〕原本從事教師工作的林丹淇考上警察特考，2009年起在雲林縣斗六派出所服務，擔任第一線警員，多次探訪關懷低收入戶、屢破刑事案件，當選今年全國模範青年，實至名歸。

雲林縣警察局秘書科巡官的林丹淇，代表雲林縣參加全國社會優秀青年代表選拔，獲選全國模範青年。

台南師範學院畢業的林丹淇，家住斗六市，曾在鎮南國小、石龜國小服務，在警所執勤期間認真負責，甚至一眼就可查覺治安狀況，多次逮獲通緝犯，人數多到連她自己都記不得，謙虛地說是「基本」，建立警察正面形象。

林丹淇全心全力投入工作，直說「單身很好」，因為就算結婚，老公也不會幫忙捉通緝犯，巾幗不讓鬚眉的氣魄，深受同仁及長官肯定與讚賞。

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