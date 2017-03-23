殺父逆子重考上醫大 疑父母不給讀釀殺機
2017-03-23 12:53
〔記者徐聖倫／新北報導〕大學不讓上怒砍父！20歲男子林大鈞昨晚間持刀砍父，造成林父頭部、左手、右腳板多處刀傷。警方今訊問發現，林嫌去年重考大學上了高雄醫學大學，但林父林母擔心兒子不在眼皮底下，會過度沉迷電玩，竟不讓他去讀，希望他留在台北讀書，加上21日晚間林嫌又被媽媽痛斥打電玩，直罵「給你這麼好環境，你卻這樣！」昨晚間林嫌才行為失控釀人倫悲劇。
據悉，林嫌為家中長子，下有弟妹，父母親都希望身為大哥的他可以成才，做弟妹榜樣，林嫌未有其他不良嗜好，唯一就是喜愛電玩，但父母對這點非常感冒，屢屢要求他不准再玩。林嫌高中畢業後大學一共考兩次，好不容易重考上高醫大，但父母又不讓他去讀，加上雙親管教總是用激將法，在他聽來就像冷嘲熱諷，造成長期積怨。
林嫌向警供稱，昨晚間8時許他1人在家，本打算趁媽媽下班回家進門，就衝上去揍她洩憤，沒想到先返家的是爸爸，他心想爸爸與他體型相近，遂跑到廚房拿水果刀往他身上就是一陣亂劈，接著持木椅向爸爸揮打。
林父向警表示，當時他被劈第1刀已昏昏沉沉，使力大叫「我是你爸爸！」兒子卻對他說，「以前到現在你又對我不好！」繼續劈砍他，又拿木椅打，兒子脫序後返回房間，他才趕緊打電話報警。
警方說，還好林父未傷及要害，送往亞東醫院急救後生命無虞。訊後，警方依傷害直系血親尊親屬、殺人未遂等罪嫌，將林嫌移送法辦。
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