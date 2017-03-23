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「四叉貓」、「滿天星」互槓 警無端被誣

北市警忠孝東路派出所長林俊燁澄清網路謠言。（記者劉慶侯攝）

2017-03-23  11:26

〔記者劉慶侯／台北報導〕網路咖「四叉貓」劉宇，昨日見反同志團體在麥當勞聚會，竟現場拍照並作起網路直播，引發雙方衝突。北市警忠孝東路派出所長林俊燁到場處理，講了句「你們同志有你們的人權！不要去影響別人！」結果意外被人扭曲成「你們同志有什麼人權」，引起謾天爭議。

林俊燁今日上午提供當時現場蒐證錄影帶內容，還原整個事件過程，表示警方尊重多元，但網友未經調查，就在網路上流傳、謾罵，已經嚴重影響不只個人還有警察機關名譽，不排除提出證據依法提起告訴，並且提醒民眾，未經查證的事實千萬不要在網路上散播，以免傷害他人。

警方表示，昨日下午5點多，網名暱稱「四叉貓」的劉宇，在林森南路、忠孝東路口麥當勞用餐，看到反同志團體「滿天星素人連線」在聚餐，劉便拿出手機拍攝，結果這動作被對方發現，要求停止直播、刪照片，雙方口角衝突越演越烈。

隨後警方陸續接獲報案，有說打架的，也有說性騷擾的，還有說被限制人身自由。所長林俊燁率領4名員警趕抵現場，先將2方人馬隔離。劉宇當下已經停止直播，離開麥當勞，但劉宇的另一名黃姓友人接續開直播，員警上前制止。

根據警方錄影畫面，當時派出所長林俊燁大聲告知雙方：「我只告訴你們一句話，互相尊重！」劉的黃姓友人反嗆「是他們限制人身自由！」所長再表示「你不要影響人家的生活！你們同志有你們的人權，不要去影響別人」。

結果，這句話在PTT上被以訛傳訛和扭曲成「所長嗆：你們同志有什麼人權」的文章，PO出影片，引來網友撻伐。台北市警方認為重影響警譽，於是主動出面澄清。

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  • 北市警忠孝東路派出所長林俊燁澄清網路謠言。（記者劉慶侯翻攝）

    北市警忠孝東路派出所長林俊燁澄清網路謠言。（記者劉慶侯翻攝）

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