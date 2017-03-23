| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》美國先發4局無安打 冠軍戰暫領先
 首頁 > 社會

男子遇警邊跑邊丟包 謊報身分被識破

2017-03-23  10:10

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市一名37歲曾姓男子，今日凌晨0時許步行經過三重區成功路附近，因行跡可疑遭巡邏的警員盤查，孰料曾男一時心虛拔腿狂奔，過程中還做出丟東西的動作，最終跑不到100公尺就遭警員制伏，經查其為毒品人口，但經警方搜身以及搜尋現場均查無犯罪事實，驗尿後將他請回。

三重分局表示，今日凌晨0時許，巡邏警員行經轄區成功路41巷口時，發現曾男獨自走在路上，不時左顧右盼，警員直覺其長相「非常眼熟」，似乎是曾被逮捕過的毒蟲，於是趨前盤查，孰料曾男拔腿狂奔，期間還做出丟東西的姿勢，但跑不到100公尺就被優勢警力逮捕。

起初曾男還謊報友人姓名，直到警員痛斥：「別再騙人了，我們都有留資料喔！」曾男才說出真名，經查其為毒品人口，有多項毒品前科，懷疑其丟包毒品，當場將他帶回偵辦。警方表示，偵訊時曾男矢口否認丟包毒品，經警方地毯式搜索也找不到可疑物品，因無確切犯罪事實，採尿送驗後將曾男請回。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 曾男被帶回三重分局中興橋派出所偵辦，經警方搜索找不到可疑物品，因無確切犯罪事實，採尿送驗後將曾男請回。（記者曾健銘攝）

    曾男被帶回三重分局中興橋派出所偵辦，經警方搜索找不到可疑物品，因無確切犯罪事實，採尿送驗後將曾男請回。（記者曾健銘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 毒品
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑燒豬排
台式好菜✧螞蟻上樹
蜂蜜芥末烤雞翅
１５個鹽巴烹飪妙用
轉寄

標題：男子遇警邊跑邊丟包 謊報身分被識破


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月23日‧星期四‧丁酉年二月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.