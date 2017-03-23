男子遇警邊跑邊丟包 謊報身分被識破
2017-03-23 10:10
〔記者曾健銘／新北報導〕新北市一名37歲曾姓男子，今日凌晨0時許步行經過三重區成功路附近，因行跡可疑遭巡邏的警員盤查，孰料曾男一時心虛拔腿狂奔，過程中還做出丟東西的動作，最終跑不到100公尺就遭警員制伏，經查其為毒品人口，但經警方搜身以及搜尋現場均查無犯罪事實，驗尿後將他請回。
三重分局表示，今日凌晨0時許，巡邏警員行經轄區成功路41巷口時，發現曾男獨自走在路上，不時左顧右盼，警員直覺其長相「非常眼熟」，似乎是曾被逮捕過的毒蟲，於是趨前盤查，孰料曾男拔腿狂奔，期間還做出丟東西的姿勢，但跑不到100公尺就被優勢警力逮捕。
起初曾男還謊報友人姓名，直到警員痛斥：「別再騙人了，我們都有留資料喔！」曾男才說出真名，經查其為毒品人口，有多項毒品前科，懷疑其丟包毒品，當場將他帶回偵辦。警方表示，偵訊時曾男矢口否認丟包毒品，經警方地毯式搜索也找不到可疑物品，因無確切犯罪事實，採尿送驗後將曾男請回。
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