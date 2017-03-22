| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中壢客運駕駛失控撞店家 1人無生命跡象 大福彩、今彩539開獎囉！
 首頁 > 社會

旁邊坐小女孩 男子竟公車上「露鳥」把玩

2017-03-22  20:13

〔記者鄭景議／台北報導〕身邊都是乘客，旁邊座位還坐著小女孩，一名男子居然就在公車上大剌剌地把自己的生殖器掏出來把玩！本月11日內湖一對父女搭乘630號公車時，年僅10歲的女兒發現坐在自己右邊的乘客，居然在把玩自己的生殖器，嚇的小女孩花容失色，趕快告知父親，父親看了也嚇了一大跳，趁著要下車時，上前通知司機，司機當機立斷，直接將公車開到派出所通知警方上車抓人。

司機受訪時表示，當時車上有6至7名乘客，一半是女性；那名男子從內湖行政大樓站上車，開了約7站到秀湖站時，一對父女上前告知後座有男子在公車後座做出不雅動作，認為男子是在性騷擾，令女兒十分不舒服，司機確認男子的座位後，便將車子開到最近的大湖派出所，下車通報警方到車上逮人。

警方上車詢問後，發現是一名40歲的李姓男子在公車後排座位把玩自己生殖器，當時與李男坐車的還有李男的父親，只是當時李父坐在前排座位睡覺，完全沒發現自己兒子闖下大禍，李男遭逮時滿臉茫然，一語不發的隨著警方進派出所做筆錄。

據了解，李男有精神上的障礙，對於自己為什麼要當眾掏出生殖器也說不出個所以然，李男的父母則幫自己兒子說話，對警方表示他有可能只是想上廁所，才做出這樣的舉動，但警方依然以涉嫌公然猥褻將男子函送士林地檢署偵辦。

廣告
  • 李男（藍衣）被警察帶下車。（記者鄭景議翻攝）

    李男（藍衣）被警察帶下車。（記者鄭景議翻攝）

  • 一對父女目睹經過，馬上告訴司機。（記者鄭景議攝）

    一對父女目睹經過，馬上告訴司機。（記者鄭景議攝）

  • 公車司機受訪。（記者鄭景議攝）

    公車司機受訪。（記者鄭景議攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公然猥褻 公車 露鳥
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧照燒牛五花
古早味✧蔭油辣椒醬
吃甜甜✧焦糖烤布丁
咖啡渣的除臭妙用！
轉寄

標題：旁邊坐小女孩 男子竟公車上「露鳥」把玩


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月22日‧星期三‧丁酉年二月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.