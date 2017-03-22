旁邊坐小女孩 男子竟公車上「露鳥」把玩
2017-03-22 20:13
〔記者鄭景議／台北報導〕身邊都是乘客，旁邊座位還坐著小女孩，一名男子居然就在公車上大剌剌地把自己的生殖器掏出來把玩！本月11日內湖一對父女搭乘630號公車時，年僅10歲的女兒發現坐在自己右邊的乘客，居然在把玩自己的生殖器，嚇的小女孩花容失色，趕快告知父親，父親看了也嚇了一大跳，趁著要下車時，上前通知司機，司機當機立斷，直接將公車開到派出所通知警方上車抓人。
司機受訪時表示，當時車上有6至7名乘客，一半是女性；那名男子從內湖行政大樓站上車，開了約7站到秀湖站時，一對父女上前告知後座有男子在公車後座做出不雅動作，認為男子是在性騷擾，令女兒十分不舒服，司機確認男子的座位後，便將車子開到最近的大湖派出所，下車通報警方到車上逮人。
警方上車詢問後，發現是一名40歲的李姓男子在公車後排座位把玩自己生殖器，當時與李男坐車的還有李男的父親，只是當時李父坐在前排座位睡覺，完全沒發現自己兒子闖下大禍，李男遭逮時滿臉茫然，一語不發的隨著警方進派出所做筆錄。
據了解，李男有精神上的障礙，對於自己為什麼要當眾掏出生殖器也說不出個所以然，李男的父母則幫自己兒子說話，對警方表示他有可能只是想上廁所，才做出這樣的舉動，但警方依然以涉嫌公然猥褻將男子函送士林地檢署偵辦。
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