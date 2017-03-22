街頭藝人當違建包租公 房客被燒死判他入獄
2017-03-22 12:41
〔記者楊國文／台北報導〕街頭藝人華誠涵所有的北市南港違建分租套房，2年半前發生大火，燒死1名房客，華男因擔任房東被依過失致死罪起訴，讓台北市長柯文哲決定大力取締違章建築，高等法院今依過失致死罪判華男9月徒刑定讞，須入獄服刑。
現年67歲的街頭藝人華誠涵，是著名的那卡西老師，過去參與一些表演節目，也曾與頗負盛名的帶動唱「戴老師」合作，是老一輩的演藝人員。
2年半前，華誠涵所有的南港違建分租套房，突然發生大火，燒死60多歲的男姓房客，剛上任的台北市長柯文哲為此大為光火，決定嚴格取締違章建築。華誠涵則被檢方依過失致死罪起訴。
一審判華男9月徒刑，全案上訴高等法院審理，華男否認犯罪，辯稱是因為死者使用電鍋才失火，再加上消防人員救災不力，以及死者醉酒，才會來不及逃出被燒死。
但高院調查認定起火點是因為違章建築的電源走火，才會延燒到死者的房間，另外消防隊員當時努力救災，沒有延誤，今仍判他9月徒刑確定。
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