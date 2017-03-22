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雲林農會選舉大查賄 立委蘇治芬秘書涉賄……

立委蘇治芬祕書也擔任蘇治芬雲林縣辦公室副主任的林全合（左）涉及農會賄選，50萬元交保。（記者廖淑玲翻攝）

2017-03-22  11:52

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林檢調單位查緝土庫鎮農會選舉賄選案，立委蘇治芬祕書也擔任蘇治芬雲林縣辦公室副主的林全合、雲林縣政府現任工業策進會總幹事黃財福涉及賄選，以違反農會法分別被以50萬元及5萬元交保。

消息傳出輿論譁然，因農會選舉前民進黨雲林縣黨部及蘇治芬大動作要求檢調單位查賄，沒想到查到的是自己人；雲林地檢署則表示，將於明天公開對外說明。

農會選舉前大力要求檢調單位介入查賄的綠營人馬，隨著各縣市及鄉鎮市農會選舉告一段落，但檢調查賄動作仍未停歇。

雲林縣土庫農會選舉因綠軍推出總幹事人選，選前綠軍大動作造勢，要求雲林地檢署嚴查賄選，未料前天查賄行動，檢調掌握土庫農會選舉有賄選情資，傳訊數十名涉賄的農會會員到案說明，並在一名農會代表當選人住處查獲賄選名冊。

經檢察官複訊後，現任立委蘇治芬雲林縣辦公室副主任林全合以涉案情節重大，50萬元交保，曾擔任前雲林縣政府行政處長黃財福5萬元交保，讓地方人士相當錯諤，全案檢調仍擴大偵辦中。

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  • 獲蘇治芬大力推荐曾參選土庫鎮長的黃財福（圖左）涉農會賄選，5萬元交保。（記者廖淑玲翻攝）

    獲蘇治芬大力推荐曾參選土庫鎮長的黃財福（圖左）涉農會賄選，5萬元交保。（記者廖淑玲翻攝）

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