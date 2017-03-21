重點熱區！北市十大高中職為掃毒重點

警方查獲大麻樹。（記者劉慶侯翻攝）

2017-03-21 15:56

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊毒品查緝中心，根據近三年校園查獲毒品案件進行大數據分析，發現計有十所高中職學校為「重點熱區」。

警方自17日起至昨日為止，針對這十所學校涉案學生作查緝和收網，仍查獲具學生身份（含中輟）涉毒者計14名，非學生身份販賣毒品予學生者計2人，同時由毒緝中心向上追查毒品來源，於桃園市破獲供毒之大麻工廠。

本局毒品查緝中心於去年成立後，市長宣告完成反毒拼圖，結合毒品危害防制中心、地檢署緝毒專責組，北市進入「緝毒鐵三角」時代。

警方分析台北市3年內高中職以下學生涉毒案件，高中職學生占80%以上，國中佔16%，其中80%高中職涉毒學生集中在10間學校，顯示涉毒學生有集中現象。

同時警方分析涉案大學生以施用派對類毒品（大麻、毒郵票）為主，毒品來自網路交易及社團、樂團同好轉售。高中職學生則以施用愷他命、毒品咖啡包為主，供毒來源主要為網路聊天室及通訊軟體聊天室。顯示網路之便利性，已成為學生接觸毒品最方便的管道。

為此，北市由教育局、少年隊積極進行熱點校區反毒宣導及輔導，強化學校反毒體質。另由毒緝中心、科偵隊及少年隊組成「校園毒品查緝專責組」針對校園供毒來源進行打擊。

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