老協珍食品廠重油洩漏 污染八里挖子尾保留區
2017-03-21 14:31
〔記者何玉華／新北報導〕八里區挖子尾自然保留區於3月13日遭重油污染，新北市環保局獲報後連日追查，20日發現八里區老協珍食品廠工廠頂樓貯油槽管線破裂，重油洩漏，是造成污染的主因；業者直到環保局稽查人員上門，才知道闖了大禍，當下承諾盡速完成環境復原，環保局將依「水污染防治法」處業者最重600萬元罰鍰，並求償投入清除油污所有費用。
環保局13日傍晚5點接獲通報，八里區挖子尾自然保留區出海口處遭重油污染，稽查員隨即趕赴現場，在挖子尾自然保留區涵洞口兩側水面發現油漬漂浮，立即鋪設2道吸油棉索防止油污外溢，避免污染面積持續擴大。
另一方面，環保局展開專案稽查，在現場架設移動式攝影機全天候連續監控，並持續清除河道周遭剩餘油漬、監測現場水質、搜索可疑污染源；20日上午10點，稽查人員發現涵洞內又有重油緩緩流出，旋即調兵分數路展開地毯式搜索，並緊急調閱地下管線圖資，釐清該區複雜的水溝及雨水下水道管線，逐一掀開人孔及水溝蓋及穿著青蛙裝深入雨水下水道清查。
終於在距離約2公里處的老協珍食品廠側溝發現正洩漏重油並經雨水溝排到外面水溝，再沿排水路流入挖子尾自然保留區污染環境；稽查人員進入廠區後，發現污染重油源自工廠頂樓貯油槽，業者渾然不知，隨即表示歉意，並允諾接手所有環境復原及監控工作。
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