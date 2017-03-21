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特搜隊員登山失蹤 搜救2週任務結束

2017-03-21  11:43

〔即時新聞／綜合報導〕台北市消防局雙溪分隊特搜隊員李盈勳，在228假期與2名消防員至花蓮攀登南二子山，卻在隔天尋找水源時失蹤，隨後消防單位投入眾多人力大舉搜山，期間發生救難隊員孫宏新跌落溪水溺斃的憾事，而且連日來幾乎搜遍山區卻找不到人，在李男家屬的同意下，搜救任務於今日結束。

據《中央社》報導，花蓮縣消防局救災救護指揮科長黃瑞明指出，搜救任務原訂為一個星期，在家屬要求下再增加了一週，可以說把南二子山到處都找遍了，無論是溪谷或斷崖都沒有放過，卻還是沒有李盈勳的蹤跡。

黃瑞明透露，山區搜救人員相當疲累，在李男家屬同意後，痛苦地決定停止搜救。花蓮縣消防局第二大隊長王明忠則表示，搜救的第二天曾發現人類足跡，但之後就毫無線索，現在搜索行動只能告一段落了。

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  • 執行北市失蹤消防員李盈勳搜救的山搜人員，連日來幾乎把山區搜遍。（資料照，記者花孟璟攝）

    執行北市失蹤消防員李盈勳搜救的山搜人員，連日來幾乎把山區搜遍。（資料照，記者花孟璟攝）

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