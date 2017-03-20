「選妃請看動態喔」 韓國妹Line賣淫遭逮

2017-03-20 20:43

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市大同分局警方經過多日佈線及掌握情資，於前（18）天順利查獲一名韓國籍賣淫女子及其車伕，警方發現賣淫業者以Line名稱「薇琪（選妃請看動態喔）」隨機攬客，動態訊息中滿是多張色情應召女子之照片、花名、身材條件、性交易服務內容及價碼等，供客人挑選，該名韓籍女子就為其中之一。

警方表示，該名女子是一名37歲的韓國籍金姓女子，以花名「MIKO」身分攬客，員警日前得知女子將前往延平北路上一處旅館接客，見機不可失，於旅館附近埋伏，當場查獲金姓女子，並且在附近查獲駕駛賓士車的25歲滿姓車伕。

據了解，該名女子在3月16日以觀光名義入境來台，但事實上是「假觀光，真賣淫」，儘管賣淫業者透過Line來招攬客戶，並設下嚴密控管系統，仍然被警方掌握情資，一舉破獲，全案移送至至士林地檢署偵辦。