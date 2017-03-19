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LINE嗆聲結怨 KTV前持刀砍人畫面曝光

2017-03-19  11:20

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市一名16歲周姓少年，昨日與好友到蘆洲區長榮路上的好樂迪KTV歡唱，孰料散場後一行人走到大廳時，竟遭到埋伏的黃姓男子持西瓜刀砍殺，周少躲避不及，右手、右腳、背部身中3刀，警消獲報趕赴現場，發現黃男一行人已逃逸無蹤，緊急將周少送醫搶救，所幸治療後已無生命危險。

警方事後將在場目擊整起過程的友人帶回偵辦，初步調查，周少與黃男2人先前就認識，但因周少年輕氣盛、態度囂張說話很「衝」，雙方曾在LINE群組上面激烈互嗆，因而結下樑子，懷疑黃男因此前來尋仇。

警方透過監視器畫面已鎖定涉案的黃男與其友人，後續將約談其到案協助調查，全案將依法偵辦。

相關影音 （警方提供）

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  • 監視器拍下黃男持刀尋仇。（記者曾健銘翻攝）

    監視器拍下黃男持刀尋仇。（記者曾健銘翻攝）

  • 警方到場處理。（記者曾健銘翻攝）

    警方到場處理。（記者曾健銘翻攝）

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