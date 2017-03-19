投資法拍屋耍詐 假代書騙數千萬又被起訴

2017-03-19 09:34

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子陳士勝假冒劉姓代書的名義開設事務所，騙取基隆、台北、桃園等地多名想要購買或投資法拍屋的民眾，去年因詐騙10人得手4030萬元被基隆地檢署起訴後，目前已進入法院審理階段。地檢署近期又偵結一起陳男騙被害人1659餘萬元的詐騙案件，再次將他起訴。

檢調調查，陳男此次又用同樣的詐騙手法，向一名許姓婦人表示可以跟著自己投資法拍屋，可取得高額獲利，許婦將720萬元分6次匯入陳男的帳戶後，卻沒有得到回應，陳男甚至開始避不見面，才知道被騙。

另一名陳姓被害人則是被騙去購買虛構的法拍屋，結果匯了939萬4千5百元給陳士勝後，想向他索討紅利時，陳男卻開始避不見面。

遭陳士勝詐騙的部分被害人，事後串聯起來要向陳男討回公道，大家交叉比對之後才發現，陳男詐騙的手法，不外乎有三種。

第一種是利用自己假代書的身分，向被害人表示，手上有很多法拍屋的資料，可以代購，低於市價就能買房屋自住，藉此騙取購屋者的現金；第二種是向被害人表示，有法拍屋可以投資，各出一半資金，等房子高價賣出後利潤對分；第三種則是向被害人表示有部分法拍屋投資標的，自己在集資投資，可以簽署案件投資合作協議書，插股投資再均分獲利。

一名王姓被害人說，陳士勝一開始確實有拿出一些資訊共享，可能真的有投資法拍屋，但後來就找一些法拍資訊開始騙人，惡劣的是到了地檢署開庭，就說投資的部分是借貸，企圖閃避自己詐騙的事實；自己的案件一部分被檢察官認定是借貸，予以陳男不起訴，還好後來聲請再議成功。

王男還控訴，基隆地檢署偵辦動作緩慢，拖兩了年才將陳士勝起訴，偵辦期間也不將陳男收押，一度讓他逃逸，後來通緝時，還是被害人們透過關係通知警察將他逮捕，而許多被害人想要利用附帶民事賠償都沒有辦法。

基隆地檢署則表示，確實有被害人提出陳情，但是經過主任檢察官多次勘驗開庭光碟，均認為偵辦檢察官並無疏失。

據悉，有多名被害人向檢察長信箱陳情，地檢署收到後也非常審慎處理，但經過3名主任檢察官審閱相關處理程序，並將數小時的開庭內容查看完畢後，均認為偵辦解察官並無陳情人敘述的情況，均已一一回覆給陳情人。