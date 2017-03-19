舞廳連夜遭砸 傳因百萬賭資糾紛
2017-03-19 03:20
〔記者王捷／台南報導〕安平區一間舞廳近日連連被砸店，不過警方直到臉書爆料公社上有民眾PO出砸店影片後，才展開追查，並指出目前還在調查中，有道上傳言，這起砸店糾紛，是因為一名綽號「馬哥」的老流氓引起，他在安南區欠下近百萬賭債，但不想還錢，所以安南區的小弟才到舞廳找馬哥，店家為了客人好，才引起砸店糾紛，不過警方指出，已鎖定相關人等調查中。
馬哥年近70歲，是安平上一代的老流氓，傳出前陣子他到安南區十二佃賭博，贏錢照拿，幾次輸錢卻不還，當有小弟向他討賭債時，馬哥卻當場向小弟說教，自稱自己在「七逃」時，小弟還不知道在哪邊，之後賭場小弟忍無可忍，得知馬哥是舞廳熟客，才到舞廳找馬哥麻煩。
期初店家以為是兩派人馬喝醉打架，幫馬哥說話，安南區的小弟認為店家偏袒馬哥，所以才連番砸店，甚至掏出手槍恐嚇店家，店家低調不想惹事，直到18日深夜舞廳再次被砸，有酒客傳上爆料公社後，警方才得知舞廳傳出糾紛。
聽到舞廳不只被砸一次，警方大為驚訝，並指出，18日深夜砸店的年輕人，都是住在安平區，但不願透露是哪個角頭的小弟，並宣稱會深入了解人際關係，若有違法情事一定會辦到底。
另外，也有道上人士透露，這次砸店的是一名叫做「崇明」的年輕人，在道上沒有什麼名氣。有偵查人員私下說，警方目前有探得風聲，安南區的角頭最近動作很大，很想到市區插旗，不排除是安南區小弟想進入市區圍事的藉口，所以才找實力比較弱的舞廳下手，警方目前正擴大調查中。
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