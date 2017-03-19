| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

舞廳連夜遭砸 傳因百萬賭資糾紛

2017-03-19  03:20

〔記者王捷／台南報導〕安平區一間舞廳近日連連被砸店，不過警方直到臉書爆料公社上有民眾PO出砸店影片後，才展開追查，並指出目前還在調查中，有道上傳言，這起砸店糾紛，是因為一名綽號「馬哥」的老流氓引起，他在安南區欠下近百萬賭債，但不想還錢，所以安南區的小弟才到舞廳找馬哥，店家為了客人好，才引起砸店糾紛，不過警方指出，已鎖定相關人等調查中。

馬哥年近70歲，是安平上一代的老流氓，傳出前陣子他到安南區十二佃賭博，贏錢照拿，幾次輸錢卻不還，當有小弟向他討賭債時，馬哥卻當場向小弟說教，自稱自己在「七逃」時，小弟還不知道在哪邊，之後賭場小弟忍無可忍，得知馬哥是舞廳熟客，才到舞廳找馬哥麻煩。

期初店家以為是兩派人馬喝醉打架，幫馬哥說話，安南區的小弟認為店家偏袒馬哥，所以才連番砸店，甚至掏出手槍恐嚇店家，店家低調不想惹事，直到18日深夜舞廳再次被砸，有酒客傳上爆料公社後，警方才得知舞廳傳出糾紛。

聽到舞廳不只被砸一次，警方大為驚訝，並指出，18日深夜砸店的年輕人，都是住在安平區，但不願透露是哪個角頭的小弟，並宣稱會深入了解人際關係，若有違法情事一定會辦到底。

另外，也有道上人士透露，這次砸店的是一名叫做「崇明」的年輕人，在道上沒有什麼名氣。有偵查人員私下說，警方目前有探得風聲，安南區的角頭最近動作很大，很想到市區插旗，不排除是安南區小弟想進入市區圍事的藉口，所以才找實力比較弱的舞廳下手，警方目前正擴大調查中。

廣告
  • 安平區的舞廳傳出遭砸店，有傳言是安南區角頭的小弟，警方目前正在調查中。（記者王捷翻攝）

    安平區的舞廳傳出遭砸店，有傳言是安南區角頭的小弟，警方目前正在調查中。（記者王捷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 砸店 賭債 酒店
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
揭秘✧鬍鬚張滷肉飯
冷飲✧提拉米蘇咖啡
古早味✧蒜蓉辣椒醬
這樣炒出Ｑ彈米粉！
轉寄

標題：舞廳連夜遭砸 傳因百萬賭資糾紛


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月19日‧星期日‧丁酉年二月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.