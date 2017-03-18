光華快艇被控撞漁船後肇逃 軍方回應這樣說

北洋號娛樂漁船指控海軍光華飛彈六號肇逃，軍方嚴正否認。（記者林嘉東翻攝）

2017-03-18 22:32

〔記者林嘉東／基隆報導〕針對北洋娛樂漁船指控海軍光華六號飛彈快艇肇事逃逸；海軍回應指出，事發當時，光華六號飛彈快艇有停俥，還以漁業頻道呼叫「北」船，但對方都未回應，且「北」船在繞行軍艦一周後離去。

海軍強調，「北」船的船頭與光華六號左船尾發生碰撞後，光華六號馬上減速、停俥。

海軍指出，軍艦在海上航行，所有停俥作為，都會做成記錄，絕無肇逃。另針對「北」船船長指控，軍艦在碰撞後，一直往西北方向開，都不停俥，海軍則強調，北船船長的指控與事實出入甚大。

北洋號娛樂漁船今天凌晨0時許，從碧砂漁港搭載16名釣客前往彭佳嶼海域垂釣，今天下午4點從彭佳嶼出發返回台灣，在晚間近7時許，在鼻頭外海9浬處，與海軍光華六號飛彈快艇發生碰撞。

「北」船船長林重君指控，他與軍艦發生碰撞後，軍艦不管他們的死活，一直往西北方向開。他確定船舶動力未受損後，一路鳴笛緊追，軍艦就是不停下來，他追不到，只好求助漁業電台，通知軍艦返港。

林氣憤指出，不管肇事責任誰對誰錯，軍艦都應該在事發後停在現場，萬一他的船沈了，這16條人命，軍方賠得起嗎？「還好船舶碰撞時，釣客只是從床上摔下來沒受傷」

林強調，他自己也被突來猛烈撞擊，從椅子上摔下來，還好所有人都平安。