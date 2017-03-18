海軍飛彈快艇 鼻頭角外海碰撞娛樂漁船

「北洋號」娛樂漁船與光華飛彈快艇鼻頭外海碰撞，「北」船船頭破損平安抵港。（記者林嘉東翻攝）

2017-03-18 21:10

〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕北洋號娛樂漁船搭載16名釣客返港的北洋號娛樂漁船，晚間近8時許，在鼻頭外海與海軍光華六號飛彈快艇發生碰撞，「北」船船頭嚴重破損，但無礙航行，16名釣客均平安返抵碧砂漁港。

「北」船船長林重君指控，他與軍艦發生碰撞後，軍艦不管他們的死活，一直往西北方向開。

他確定船舶動力未受損後，一路鳴笛緊追，軍艦就是不停下來，他追不到，只好求助漁業電台，通知軍艦返港。

林氣憤指出，不管肇事責任誰對誰錯，軍艦都應該在事發後停在現場，萬一他的船沈了，這16條人命，軍方賠得起嗎？

「還好船舶碰撞時，釣客只是從床上摔下來沒受傷」林強調，他自己也被突來猛烈撞擊，從椅子上摔下來，還好所有人都平安。

北洋號娛樂漁船今天凌晨0時許，從碧砂漁港搭載16名釣客前往彭佳嶼海域垂釣，今天下午4點從彭佳嶼出發返回台灣。

據指出，2船發生碰撞後，海軍光華六號並不知道碰到「北」船，接到漁業電台通報後，已經掉頭返回基隆港西12號碼頭，釐清肇事原因。