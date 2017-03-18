有2次家暴紀錄 狠父竟球桿毆打、鐵鍊拴兒

2017-03-18 15:14

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣羅東鎮經營10元商店的廖姓男子，因不滿2兒子與他衝突後，長期居住在瑞芳阿嬤家，竟將14歲的兒子帶回家後，先用球桿毆打，再以鐵鍊綁腳限制行動，兒子掙脫後逃逸，向祖母求救，縣府社會處表示，這是該父第2次家暴紀錄，已介入積極處置，現在孩子已轉學到新北市。

宜蘭縣政府今指出，廖姓男子有過4段婚姻，加上這次事件已有2次家暴紀錄，育有4子，大兒子自己住，14歲的二兒子及2個小兒子則跟父親住，去年2兒子與童玩節救生員發生衝突，鬧上法庭，也登上媒體版面，父子間因管教問題發生衝突，2兒子因此搬去瑞芳與祖母住，搭火車往返宜蘭瑞芳讀書。

今年1月26日春節期間，廖父以協助官司及過年為由，要求2兒子回家，沒想到2人還是發生衝突，以高爾夫球桿對峙，最後父親搶下球桿，以球桿毆打兒，在以鐵鍊綑綁雙腳，控制行動，1月28日兒子趁父親熟睡，掙脫鐵鍊，獨自搭火車前往瑞芳向祖母求救。

祖母隨即帶著孫子到附近派出所報案，到醫院驗傷後，隨即申請保護令，並提出傷害告訴，但廖男竟表示，兒子不服管教，才會出手毆打，並以鐵鍊限制行動，自己在衝突過程中也被兒子毆打，揚言要申請保護令提告；兒子則持續對父親表達強烈的不滿情緒。

縣政府社會處說，兒子已轉學到新北市，戶籍則仍在宜蘭縣，由新北市家暴防治中心介入處置，廖男家庭也將被列為高風險個案，進行追蹤訪視，廖本人則需接受強制親職教育。