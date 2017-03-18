罰單被放回機車 老翁暴怒催油門撞牆

老翁拒收罰單，見警方仍將罰單放回他機車前方的籃中，盛怒之下，竟猛催油門撞牆受傷。（示意圖，與本新聞無關。圖擷自PTT。）

2017-03-18 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義市一名65歲郭姓老翁，不滿收下600元交通罰單，昨天下午到派出所理論並丟下罰單，警方尾隨將罰單放入他機車籃內，老翁暴走，怒催油門撞牆，當場頭破血流，警消人員將情緒激動的老翁強制送醫。

綜合媒體報導，南門派出所表示，郭姓老翁上週因未依規定兩段式左轉，遭員警開單，老翁當場拒收，警方依規定寄出罰單，昨下午老翁收到罰單後，立刻到派出所理論，自稱不會繳罰單、也繳不起，員警詢問郭姓老翁是否需要協助，但當事人並無回應，老翁丟下罰單離開後，員警追上將罰單放回老翁機車，沒想到老翁當場暴走，猛催油門撞向旁邊建築物的牆壁。

老翁當場頭破血流，醫護人員到場，老翁情緒激動不願配合，還破壞救護器材，最後警消人員強制將老翁送上救護車送醫；警方認為，郭姓老翁疑似有精神方面困擾，才導致行為失控。