男救前女友雙雙殞命幸福川 專家這樣分析…

2017-03-17 11:55

〔記者洪定宏／高雄報導〕莊姓女子因陳姓前男友堅持不願復合，跳進愛河支線的幸福川尋短，陳男為了救她，雙雙殞命；高雄醫學大學醫學社會學與社會工作系副教授陳政智提醒情侶分手後，必須找人陪伴、宣洩心情，並藉由宗教或靜心的活動，轉換心情，以包容更多的負面能量。

兼任高雄市生命線協會常務理事的陳政智強調，剛分手會有嚴重的失落感、變得寂寞、不愉快、討厭自己，甚至有強烈的報復感，可能透過自傷或傷害對方宣洩。

為避免患得患失，陳政智建議分手後要找親友或生命線暢談心情，透過不斷述說、重新整理自己的思緒和感覺，想想未來的美好時光，逐漸找回自己的生活重心，就不會被打倒。

高市社會局家防中心主任許慧香分析，有些情侶分手後，可能以威脅恐嚇的方式，企圖掌控對方，或是委曲求全，被迫去做自己不想做的事情，這樣的「情緒勒索」，往往會陷入不斷循環的困境。

許慧香呼籲，自殺無法解決問題，要理性面對、勇敢處理，有關兩性交往的人際溝通諮詢，可洽高雄市家庭教育諮詢專線（07）412-8185或家防中心家庭關懷專線（07）535-0885。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

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