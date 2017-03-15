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中國校花「淘」到假證明 竟兩度入台觀光

長相甜美、有校花美名的中國籍曲姓女子，前年兩度利用淘寶買來的假在職證明來台觀光。（美聯社）

2017-03-15  19:25

〔記者黃欣柏／台北報導〕來台觀光假證明，網路上竟有得買！長相甜美、有校花美名的中國籍曲姓女子，前年兩度利用淘寶買來的假在職證明來台觀光，士林地院認定其行為造成移民署審核錯誤，今依偽造特種文書罪將曲女判處拘役55日，得易科罰金5萬5000元，可上訴。

據悉，來自中國哈爾濱的曲女，因想來台觀光，於是從淘寶上買來假造的「廣州星海集成基地有限公司」在職證明，聲稱自己年薪有約15萬餘元人民幣，作為中客自由行的財力證明，藉此於前年4月、10月兩度來台，去年間甚至還進一步嫁作台灣媳婦。

全案曝光後，士林地檢署去年依偽造特種文書罪起訴曲女，士林地院認定曲女確有行使偽造證明之行為，審酌她到案坦承犯行且態度尚可，從寬判拘55日並給予易科罰金。

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