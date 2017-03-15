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七旬老婦外出散步卻迷路 獨自呆坐竹林中一整夜

警方協助田姓老婦平安返家。（記者周敏鴻翻攝）

2017-03-15  12:40

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市75歲田姓老婦14日傍晚趁著雨勢稍歇，離開平鎮區新華路的住家外出散步卻迷路，警方雖連夜尋找，還是沒能找到人。老婦獨自呆坐在竹林中一整夜，直到今天上午9點多，才被尋回，還好她的身體並沒大礙。

平鎮警分局建安派出所長張振福說，田姓老婦雖然曾經小中風，但身體還算硬朗，平日也有散步習慣，14日傍晚她拄著拐杖外出散步，卻直到深夜都未返家。

家人憂心田姓老婦發生意外，除了自行騎機車到老婦常去的地方尋找外，也趕忙報警協尋，警方動員多人、結合巡守隊，找到深夜，仍沒能找到老婦。

還好今天上午9點多，警員陳科達外出尋找時，終於發現田姓老婦獨自坐在平東路旁一處產業道路上發呆，陳科達趕忙將她帶回派出所休息，並通知家人前來帶老婦返回，原來老婦散步卻迷了路，只好獨自呆坐在竹林裡，也幸運地撐過了一個晚上。

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