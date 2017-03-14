使用過期海鮮？ 五星飯店爆料員工疑遭解雇

2017-03-14 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕台北市某高檔飯店被廚師踢爆，使用過期海鮮和發霉芋頭製成餐點供應給顧客，而該名員工在上報此事後疑似遭到解雇。該高檔飯店目前尚不願正面回應此事，只強調是計時工挾怨報復，正式說明還要再等等。

據《三立新聞》報導，該名廚師當時是向高層檢舉，卻疑似被解聘吃案，台北市議員王威中今日召開記者會表示，希望北市衛生局重視這起爆料進行稽查，更要求北市勞動局釐清林姓廚師的離職時間與離職原因，是否過於巧合。

報導中指出，該五星級飯店專攻頂級客群，例如一桌喜宴最高可達5萬5000元，飯店人員迄今仍不願受訪，只說要等到召開記者會才願意正面說明。