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台北港驚傳意外 工人遭板車夾住命危

台北港發生工人被板車夾住命危的意外。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-03-12  13:37

〔即時新聞／綜合報導〕台北港今日上午11時許發生意外，1名40多歲男性工人疑似操作板車不慎，遭到板車夾住後沒有生命跡象，目前已送醫急救。

據《三立新聞》報導，救護人員獲報抵達現場後，立即幫工人進行CPR，隨後就將他送往醫院救治。

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