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國小操場跑步突休克 父急揹女當街向警求援

2017-03-12  12:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區28歲施姓女子，昨天下午與父親及家人到住家附近的水美國小操場跑步運動，期間施女不明原因突然昏倒休克，施父見女兒叫不醒沒有意識，立即揹起女兒向校外衝，要跑到路口去攔計程車就醫。

只是，救女心切的施父揹著女兒跑在路上，就是沒有遇上計程車，心裡焦急萬分，此時，楊梅警分局埔頂派出所警員蔡皓傑、陳憲銘開著警車，剛從分局解送完人犯行經該處停等紅燈，施父和家人立即招手向警車求救。

蔡、陳兩警停下車，見施女癱軟無力已無意識，研判等不及救護車救護，立即以巡邏車載送施女全程啟用警示燈及警鳴器，火速載送施女前往天成醫院就醫。

施女經緊急治療後逐漸恢復意識，施父對於熱警即時協助相當感動，直說2警是女兒的救命恩人。

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  • 國小操場跑步突休克，父急揹女當街向警求援，由巡邏車火速載往醫院治療。（記者李容萍翻攝）

    國小操場跑步突休克，父急揹女當街向警求援，由巡邏車火速載往醫院治療。（記者李容萍翻攝）

  • 國小操場跑步突休克，父急揹女當街向警求援，由巡邏車火速載往醫院治療。（記者李容萍翻攝）

    國小操場跑步突休克，父急揹女當街向警求援，由巡邏車火速載往醫院治療。（記者李容萍翻攝）

  • 國小操場跑步突休克，父急揹女當街向警求援，由巡邏車火速載往醫院治療。（記者李容萍翻攝）

    國小操場跑步突休克，父急揹女當街向警求援，由巡邏車火速載往醫院治療。（記者李容萍翻攝）

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