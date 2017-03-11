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2海軍士官涉嫌酒店開毒趴 警共查獲31人送辦

警方查獲涉毒趴男子送辦。（記者陳文嬋攝）

2017-03-11  18:25

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山警方日前接獲線報，指稱太子酒店包廂開毒趴，高市今天凌晨1時許行動，甕中捉鱉查獲31人，其中包括海軍戰鬥系統工廠李姓中士及海軍通信隊黃姓下士，現場查扣三級毒品愷他命、研磨盤等證物，警訊後將31人依毒品罪嫌送辦。

高雄地檢署緝毒組偵辦太子酒店涉嫌販毒、仲介小姐吸毒，經檢警長期偵監蒐證，發現該酒店其中某樓為一般正常商務酒店，用來過濾消費客人，遇有要吸毒客人，由熟識的幹部帶往包廂，販售毒品、媒介小姐陪客人吸毒，各樓層裝有監視錄影設備，營業時間均由酒店幹部控制客人上下樓，門禁管制森嚴。

檢警蒐集相關犯罪事證後，於今日凌晨1時許，發動攻堅、搜索行動，在11樓3間包廂內查獲小姐及客人施用毒品，包含員工在內26人、在9樓查獲5名員工，合計31人，並扣得毒品MDMA、搖頭丸、一粒眠、K他命、毒品咖啡包、新型態毒品，現場並查獲通緝犯2名，警訊後將31人依毒品罪嫌送辦。

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  • 警方共查獲31人送辦。（記者陳文嬋攝）

    警方共查獲31人送辦。（記者陳文嬋攝）

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相關關鍵字： 國軍染毒 毒品 毒品案 毒趴 海軍司令部 海軍士官
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