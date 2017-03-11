中生共諜羈押看守所 室友是毒品嫌犯

2017-03-11 16:51

〔記者陳慰慈／新北報導〕畢業於政治大學企業管理研究所的中國籍男子周泓旭，涉嫌受中國高層指示，以學生身分在台發展共諜組織，昨遭台北地院裁定收押，關進台北看守所，因周男不同意開放查詢所內個資，他在北所被羈押的編號及舍房無從得知。

周男昨晚進入台北看守所，室友是一名毒品案收容人，所方表示，周男跟室友有交談互動，適應良好，今天早、午餐也都正常吃，並未提出特別要求。因今天是假日沒有放封運動時間，周男只能在房內與室友打屁聊天。

所方指出，這一、兩天還會有新的收容人，下周一可能會再調整更換周男的室友。